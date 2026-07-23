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Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe passare da Londra. Più nello specifico, dal Tottenham: i nerazzurri hanno messo nel mirino Cristian Romero e Djed Spence, e a breve potrebbe decidere di affondare il colpo per colmare le lacune in difesa e sulla fascia destra.

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Alfredo Pedullà spiega lo stato attuale delle cose: "Il Tottenham considera un grandissimo esubero Romero, e quindi l'Inter c'è. Il Tottenham considera non incedibile Spence, anche perchè ha due titolari battezzati: Pedro Porro e Udogie. Però serve avere cassa aperta: vedremo la scelta che farà l'Inter".