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Arrivano importanti novità sul mercato in entrata dell'Inter . A darle è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Due cose importanti.: Inter e Tottenham sono in contatto, confermo che hanno già cominciato a trattare.

E confermo che ci sarà un incontro nelle prossime ore, in questa settimana, tra il suo entourage e i nerazzurri. Non vogliamo illudere nessuno ma l'Inter ci sta lavorando. Sul nome di Spence vi ho detto che il prezzo si è complicato per le sue prestazioni al Mondiale: e posso aggiungervi che al momento la valutazione si avvicina più ai 50 di Palestra che ai 25 di Khalaili. Spence-Inter si complica, in questo momento l'Inter la considera complicata da giorni.

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Quello che conta è che se l'Inter dovesse fare un investimento forte, lo farebbe su Romero: ha i fari puntati su di lui. Non escono altri nomi a destra perché l'Inter ha deciso di provarci fino in fondo e concentrare le energie economiche su di lui. Il Barcellona resta dietro le quinte ma deve cedere un difensore e poi sta puntando un attaccante".