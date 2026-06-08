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Inter, sirene dalla Turchia per Kamate: pronto a farsi avanti il Samsunspor

Inter, sirene dalla Turchia per Kamate: pronto a farsi avanti il Samsunspor - immagine 1
Il centrocampista francese, dopo una stagione con l'U23 nerazzurra, proseguirà altrove il suo percorso di crescita
Fabio Alampi Redattore 

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Aumentano le pretendenti per Issiaka Kamate. Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista con l'Inter U23 e l'esordio con la Prima Squadra nerazzurra, proseguirà altrove il suo percorso di crescita, come anticipato da Fcinter1908.

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Getty Images

Le ipotesi non mancano, in Italia come nel resto d'Europa. L'ultima voce di mercato arriva dalla Turchia: secondo il portale Samsun Gazetesi, sul talentuoso classe 2004 ci sarebbe il Samsunspor, formazione della massima serie turca. Nelle prossime settimane il giocatore, il suo entourage e l'Inter cercheranno la soluzinoe migliore per il futuro.

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