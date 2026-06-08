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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, sirene dalla Turchia per Kamate: pronto a farsi avanti il Samsunspor
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Inter, sirene dalla Turchia per Kamate: pronto a farsi avanti il Samsunspor
Il centrocampista francese, dopo una stagione con l'U23 nerazzurra, proseguirà altrove il suo percorso di crescita
Aumentano le pretendenti per Issiaka Kamate. Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista con l'Inter U23 e l'esordio con la Prima Squadra nerazzurra, proseguirà altrove il suo percorso di crescita, come anticipato da Fcinter1908.
Le ipotesi non mancano, in Italia come nel resto d'Europa. L'ultima voce di mercato arriva dalla Turchia: secondo il portale Samsun Gazetesi, sul talentuoso classe 2004 ci sarebbe il Samsunspor, formazione della massima serie turca. Nelle prossime settimane il giocatore, il suo entourage e l'Inter cercheranno la soluzinoe migliore per il futuro.
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