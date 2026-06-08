Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter delle principali trattative in entrata: "Il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire chi sono gli intoccabili e chi può partire, come Jones , che vuole partire a prescindere.

Poi se questa cosa sotto ai 50 dovesse andare in porto sarei contento di aggiornare. Più che Jones e Solet, nomi battezzati, mi aspetto sia la settimana giusta per gli accordi definitivi con Provedel e Palestra. Se Marotta sostiene che la valutazione è giusta, deve prepararsi al rilancio".