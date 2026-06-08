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calciomercato
Mercato, Pedullà: “È la settimana definitiva per l’Inter per chiudere questi due accordi”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter delle principali trattative in entrata: "Il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire chi sono gli intoccabili e chi può partire, come Jones, che vuole partire a prescindere.
E vi invito a seguire questa settimana in direzione Palestra: credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma. La cifra resta sempre quella: continuo a leggerne diverse che a me non risultano.
Poi se questa cosa sotto ai 50 dovesse andare in porto sarei contento di aggiornare. Più che Jones e Solet, nomi battezzati, mi aspetto sia la settimana giusta per gli accordi definitivi con Provedel e Palestra. Se Marotta sostiene che la valutazione è giusta, deve prepararsi al rilancio".
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