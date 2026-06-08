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Mercato, Pedullà: “È la settimana definitiva per l’Inter per chiudere questi due accordi”

Mercato, Pedullà: “È la settimana definitiva per l’Inter per chiudere questi due accordi” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter delle principali trattative in entrata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter delle principali trattative in entrata: "Il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire chi sono gli intoccabili e chi può partire, come Jones, che vuole partire a prescindere.

Mercato, Pedullà: “È la settimana definitiva per l’Inter per chiudere questi due accordi”- immagine 2
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E vi invito a seguire questa settimana in direzione Palestra: credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma. La cifra resta sempre quella: continuo a leggerne diverse che a me non risultano.

Marco Palestra
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Poi se questa cosa sotto ai 50 dovesse andare in porto sarei contento di aggiornare. Più che Jones e Solet, nomi battezzati, mi aspetto sia la settimana giusta per gli accordi definitivi con Provedel e Palestra. Se Marotta sostiene che la valutazione è giusta, deve prepararsi al rilancio".

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