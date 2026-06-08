Musmarra: “Su Calhanoglu non escludo questi scenari. L’Inter potrebbe…”

"Si è delineata e chiusa subito la questione Calhanoglu, una questione strana, offuscata, è stato bravo Ausilio a usare le parole giuste e rispondere nel mondo giusto alla telenovela durata il tempo strettamente necessario per far solleticare qualcuno già pronto a rimestare nel torbido e invece è andata male anche questa volta. Non c'era nulla di concreto, probabilmente se n'è parlato troppo, c'è stata anche la sponda dell'agente del giocatore anche se poi il vero nome di Calha non è mai uscito e nella scuderia dell'agente c'erano altri nomi.

La questione di Calhanoglu è destinata a far parlare, il desiderio futuro del ragazzo è quello di tornare in patria. E' arrivato a zero, per quanto ha dato, per come l'ha dato e per quello che ha fatto l'Inter non esclude la possibilità che si concluda tutto con una sorta di accordo tra le parti che permetta a Calhanoglu di tornare in patria a parametro zero ma ora è presto per parlare di questa questione. Non si può escludere nulla, sia che l'Inter lo lasci andare via a zero sia che l'Inter gli prolunghi il contratto"