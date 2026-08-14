Una nuova formula è servita per favorire il trasferimento del calciatore al club biancoceleste: la nota del club nerazzurro
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"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Davide Frattesi alla SS Lazio. Il centrocampista classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra biancoceleste".
I dettagli— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 14, 2026
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Con questa nota, pubblicata sul sito ufficiale nerazzurro, arriva la comunicazione ufficiale del club sulla cessione del centrocampista italiano alla Lazio. Nel comunicato non sono resi noti i dettagli della trattativa che secondo le varie indiscrezioni portano Davide al club biancoceleste in prestito oneroso (sui 5 mln), un diritto di riscatto fissato sui 10 mln e la percentuale sulla futura rivendita.
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