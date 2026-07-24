Il club biancoceleste ha comunicato la cessione del classe 2005: giocherà nell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi
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Dopo il comunicato dell’Inter, anche la Lazio ha ufficializzato la cessione di Alessandro Milani al club nerazzurro.
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I biancocelesti hanno diramato una nota ufficiale in cui hanno annunciato il trasferimento del classe 2005 all'Inter U23 a titolo definitivo.
“La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Alessandro Milani all'FC Internazionale Milano. Tutto il club augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro”.
L’Inter aveva annunciato l’arrivo nelle scorse ore:
“FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Alessandro Milani dalla Lazio. Nato a Latina il 14 giugno 2005, Milani si forma calcisticamente nella Polisportiva Carso prima di passare nel settore giovanile della Lazio nel 2018, all'età di 13 anni. Dopo aver effettuato tutta la trafila giovanile fino alla Primavera biancoceleste, in cui cresce come terzino sinistro duttile e con buona propensione offensiva, si trasferisce in prestito all'Avellino nella stagione 2025/26: con la squadra campana arriva l'esordio tra i professionisti in Serie B, in cui colleziona 14 presenze”.
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