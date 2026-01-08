Adesso è ufficiale anche per l'Inter: Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Racing di Avellaneda. Ecco il comunicato del club nerazzurro.
"UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Genoa del classe 2005 Valentín Carboni.
Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito sino al 31 dicembre 2026 al Racing Club de Avellaneda", si legge.
