VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Ecco il comunicato del club brianzolo che annuncia il suo arrivo: "Il centrocampista arriva da FC Internazionale Milano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Lagos il 25 novembre 2004, muove i primi passi nelle giovanili della Remo Stars FC, una delle realtà più importanti e prestigiose della Nigeria. Da giovanissimo esordisce con il Remo Stars nella massima serie e nel 2022 prende parte in Italia al Torneo di Viareggio con la rappresentativa Alex Transfiguration Academy, siglando 3 reti e mettendosi in mostra come uno dei migliori talenti della squadra.

Nel gennaio 2023 si trasferisce all’Inter, che lo aggrega alla Primavera, con la quale mette a referto 12 presenze e 3 assist. Nella stagione 2023-2024 colleziona 28 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera, realizzando 6 reti condite da 2 assist. Le ottime prestazioni del centrocampista attirano l’attenzione del tecnico della Prima Squadra nerazzurra. Il 25 febbraio 2024 resta una data memorabile per Ebenezer, che fa il suo esordio in Serie A con l’Inter nella ventiseiesima giornata contro il Lecce, per poi festeggiare al termine della stagione la vittoria del campionato.

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L’anno successivo si trasferisce in prestito alla Sampdoria e totalizza 38 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia, dimostrando il proprio valore con i blucerchiati e firmando 1 gol e 1 assist. Nella stagione 2025-2026 approda a titolo temporaneo al Pisa, dove ritrova la Serie A e scende in campo in 25 gare tra campionato e Coppa Italia. Il giovane centrocampista vanta anche una presenza con la Nazionale nigeriana, in occasione dell’amichevole contro l’Egitto del 16 dicembre 2025. Centrocampista dalle importanti qualità tecniche e atletiche, Akinsanmiro è pronto per una nuova emozionante avventura in biancorosso. Benvenuto Ebenezer!".