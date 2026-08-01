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Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter è pronta a scendere in campo a Hong Kong per la prima tappa dell'Internazionale Summer Tour. Di fronte, il Manchester City, nella sfida in programma alle 19:30 ora locali (le 13:30 in Italia).

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Chivu, per la sfida col City, lancia Pio Esposito in attacco e al suo fianco c'è il giovane Iddrissou. A centrocampo spazio a Barella, Stankovic e Mkhitaryan mentre i due esterni sono Diouf, reduce dalla doppietta contro il Karlsruher, e Dimarco. In difesa, il tridente è composto da Pavard, Bisseck e Carlos Augusto con Josep Martinez tra i pali. Calhanoglu, Sucic e Bonny, tra gli altri, partirà dalla panchina.

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Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter, le scelte di Maresca e Chivu.

MANCHESTER CITY ( 4-2-3-1): 25 Donnarumma; 82 Lewis, 45 Khusanov, 24 Gvardiol, 91 Mfuni; 8 Kovacic, 4 Reijnders; 42 Semenyo, 47 Foden, 26 Savinho, 67 Mubama. A disposizione: 13 Bettinelli, 92 Chabot, 14 Nico Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 22 Reis, 30 Echeverri, 40 Monga, 56 McAidoo, 61 Braithwaite, 63 Mukasa, 68 Alleyne, 71 Sangare, 75 Samba, 81 Heskey, 84 Wint, 89 Henderson-Hall, 93 Parker.

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 52 Iddrissou. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic, 60 Farronato, 95 Bastoni.

Arbitro: TAM Ping Wun. Assistenti: CHOW Chun Kit, LAM Cheuk Hong. Quarto ufficiale: LAU Fong Hei.