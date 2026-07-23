Il difensore centrale classe 2007, scaduto il suo contratto con i nerazzurri, si trasferisce in Veneto

Fabio Alampi
Tarantino

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Prima esperienza tra i professionisti per Alessandro Nenna: il difensore centrale classe 2007, scaduto il suo contratto con l'Inter, si trasferisce all'Arzignano, club veneto militante in Serie C con cui si è legato fino al 30 giugno 2029.

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Questo il comunicato del club veneto:

Alessandro Nenna è un nuovo calciatore gialloceleste. Il difensore milanese classe 2007 firma con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto triennale.

«Sono molto contento di essere venuto qua, emozionato per la prima esperienza tra i grandi e carico. Porto in squadra gioventù e voglia».

Nenna

Benvenuto ad Arzignano, Alessandro!

(arzignanovalchiampo.it)

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