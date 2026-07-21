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Operazione in uscita per l'Inter. Il club nerazzurro ha confermato la cessione in prestito alla Pro Sesto di Matteo Zamarian, portiere classe 2006, reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia della Pro Patria: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Zamarian alla Pro Sesto. Il portiere classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo".

Questo il comunicato del club biancoceleste:

"La Pro Sesto 1913 è lieta di annunciare che Matteo Zamarian, portiere classe 2006, è un nuovo giocatore biancoceleste.

Nato il 24 giugno 2006, Matteo è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato il Campionato Primavera nella stagione 2024/25. Nella scorsa stagione ha maturato la sua prima esperienza tra i professionisti con la maglia della Pro Patria, proseguendo il proprio percorso di crescita tra i pali.

Tutte le storie portano qui: benvenuto Matteo".