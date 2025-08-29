FC Inter 1908
Un tifoso dell’Inter gli chiede di Frattesi-Newcastle: Zazzaroni risponde così sui social - immagine 1
Se il mercato in entrata, almeno per il momento, sembra chiuso, quello in uscita, per l'Inter, potrebbe ancora regalare sorprese
Se il mercato in entrata, almeno per il momento, sembra chiuso, quello in uscita, per l'Inter, potrebbe ancora regalare sorprese in questo finale di sessione estiva. Come riferito da Sky Sport, infatti, il Newcastle è tornato forte su Davide Frattesi. Una trattativa di cui ha chiesto un tifoso nerazzurro a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha risposto così:

Un tifoso dell’Inter gli chiede di Frattesi-Newcastle: Zazzaroni risponde così sui social- immagine 2
