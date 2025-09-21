Upamecano-Inter? Marca: “Sogna la maglia del Real. Agenti al lavoro”

Il calciatore non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco e alcune indiscrezioni lo hanno accostato anche all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:46)

Anche dopo la fine della scorsa sessione di mercato si è parlato di Dayot Upamecano in chiave Inter con il club nerazzurro che sta guardando alla sua situazione dato che è in scadenza con il Bayern Monaco.

Questa mattina, dello stesso calciatore ha parlato il quotidiano Marca. Il nome del giocatore viene legato a quello del Real Madrid, la squadra nella quale poteva approdare ancora prima di andare ain Germania. "Dopo quattro anni il difensore guarda al Bernabeu, vuole realizzare il sogno di indossare la maglia dei blancos", spiega il giornale sportivo spagnolo.

"Lo ha comunicato al suo agente, che si è messo al lavoro. Sebbene il Real sia concentrato su altri obiettivi, sicuramente prenderà in considerazione anche questa opzione", sottolinea lo stesso quotidiano.

"Upamecano (26 anni) è titolare del Bayern Monaco e compagno di squadra nella francia di Konaté, altro giocatore che vuople approdare al Real e con il quale ci sono già stati contatti. Loro due avevano condiviso lo spogliatoio anche al Lipsia: entrambi ora vorrebbero tornare a giocare insieme nella squadra spagnola".

(Fonte: Marca.com)