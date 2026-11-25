Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

2,6 milioni di euro. È la cifra che il Monza ha sborsato per strappare Gustavo Varela al Benfica. Una cifra irrisoria per un attaccante giovane, classe 2025, che è esploso in questa stagione dove è già arrivato a quota 13 reti: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. Come sottolinea il Corriere della Sera, sono numeri fanno obiettivamente impressione.

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"L’impatto sul calcio italiano ha già modificato l’agenda di parecchi operatori di mercato. Dario Baccin, erede di Piero Ausilio all’Inter, era per esempio in tribuna, l’altra sera, per Monza-Fiorentina: quarta «visita» sulle tracce della punta portoghese, che proprio in casa nerazzurra segnò lo scorso agosto la sua prima rete in serie A. Potente, tecnico, «affamato»: Varela è sui taccuini dei grandi club, non solo italiani. E la perla (tacco alla Bettega) esibita contro i viola ha definitivamente aperto l’asta".

"Ottimo il settore scout monzese. Come sempre lucidissima la trattativa guidata dall’ad Mauro Baldissoni con il Benfica. L’affare è andato in porto per 2,6 milioni di euro: il club portoghese avrà diritto al 20% su una eventuale cessione; non esistono invece diritti di recompra, ma solo la possibilità di pareggiare le varie offerte future. La bravura di Baldissoni e dei suoi collaboratori è stata quella di individuare subito il potenziale del ragazzo e poi di inserirsi con tempestività nel momento in cui José Mourinho (allora tecnico del Benfica) e il ds Mario Branco avevano individuato altre priorità là davanti".

(Corriere della Sera)