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Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha risposto così in merito alla possibilità che l'Inter faccia mercato a gennaio:

Inter TV

"Chivu ha chiuso per il mercato di gennaio? L'Inter ha una rosa completa anche in attacco, si parla tanto di Varela ma l'Inter si sta concentrando sui rinnovi. Baccin deve far fronte a 6 rinnovi molto importanti, Dimarco, Thuram, Zielinski, Carlos Augusto che è quasi fatto, Calhanoglu e Bastoni. Questo è il focus su cui l'Inter lavorerà in queste settimane"

Getty Images

Inter su Mosquera? Moretto risponde

"Mosquera accostato all'Inter? All'Arsenal non sta giocando tanto, ha grandissime qualità, l'anno scorso è stato importante per l'Arsenal nella vittoria della Premier ed è vero che quest'anno sta giocando poco. Il suo nome è stato accostato all'Inter ma, ti dico la verità, verificando un po' l'informazione mi dicono che a gennaio è quasi impossibile che esca dall'Arsenal, a giugno chissà, vedremo. Ad oggi l'intenzione dell'Arsenal è di trattenerlo, non trovo conferme su Mosquera-Inter"