Il portiere del Tottenham, già nel mirino dell'Inter nel post Onana, vuole tornare in Italia ed è un pallino di Marotta e Ausilio

Andrea Della Sala Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 09:16)

Come ormai noto, l'Inter è alla ricerca di un portiere. A fine stagione scadrà il contratto di Sommer e la dirigenza nerazzurra si sta guardanndo attorno alla ricerca di una figura che possa prendere il suo posto.

"Quest’anno non si può certo dire che ci si annoi nella porta dell’Inter: il ruolo è turbolento come non mai, i movimenti riguardano il passato e anche il futuro. Mentre Yann Sommer sembra subire il peso degli anni e i dolorosi guai personali di Pepo Martinez hanno reso difficoltosa una stabile successione al trono – lo spagnolo dovrebbe comunque rivedere il campo domani in una sfida di Coppa Italia meno stressante di altre –, il club non ha smesso di pensare al prossimo anno. A fine stagione lo svizzero saluterà, così da mesi i dirigenti hanno stabilito che un investimento cospicuo in porta andrà fatto. Nelle valutazioni ad ampio raggio, che hanno riguardato la A (qui il preferito è Caprile del Cagliari) ma anche e soprattutto i tornei esteri, è stata l’attualità a venire in soccorso. Le ultime settimane complicate del Tottenham hanno riacceso l’attenzione su un vecchio pallino, sfumato sul più bello nel 2023. Guglielmo Vicario, infatti, si è deciso a tornare in Serie A", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Nel nord di Londra convivono animi opposti: l’Arsenal di Mikel Arteta cammina sulle nuvole, mentre il Tottenham di Thomas Frank è sull’orlo del precipizio. Per questo, l’agente di Vicario ha riaperto un canale di comunicazione con l’Inter. La corsa per abbracciare il portiere azzurro di ritorno in patria sarà vasta, ma di sicuro il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono in piena corsa. Tra l’altro, l’ex Empoli era considerato il portiere perfetto per l’Inter già tre stagioni fa, quando era altamente raccomandato anche da Samir Handanovic. Era l’estate in cui Onana finiva nella Manchester rossa per una montagna di milioni, 50 addirittura, e arrivava alla Pinetina senza squilli di fanfare lo stesso Sommer".

"Le difficoltà per la danarosa cessione del camerunese avevano fatto perdere l’attimo fuggente per arruolare l’italiano, accasatosi poi al Tottenham. Sabato Vicario è stato, però, fischiato duramente dai tifosi dopo una grave papera contro il Fulham. Si è assunto la colpa, l’allenatore lo ha difeso, ma soffia vento freddo in casa Spurs. Al momento, guadagna 2,5 milioni di sterline d ha un contratto fino al 2028: è una situazione in teoria “attaccabile” sul mercato, ma i problemi nerazzurri arrivano più in là. C’è da convincere Oaktree a investire una trentina di milioni su un 29enne, target fuori dai parametri del fondo. Al Tottenham, bottega carissima di suo, governa l’area sportiva Fabio Paratici, non il migliore amico della dirigenza nerazzurra", aggiunge Gazzetta.