GdS – Vicario rinnova le promesse. Ma ecco perché sta pensando all’Inter

Negli ultimi giorni il nome del portiere italiano è stato accostato al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 00:51)

In queste ore si è parlato di GuglielmoVicario e dell'interesse nerazzurro per il portiere. Un salto nel passato: già tempo fa il portiere era stato associato all'Inter, ma poi aveva firmato per il Tottenham. La Gazzetta dello Sport spiega le difficoltà che il portiere italiano sta incontrando nella squadra inglese.

"Quello col Fulham è stato il suo secondo errore della stagione che ha causato un gol avversario: gli era capitato già contro il Brighton a fine settembre, in una partita che gli Spurs erano riusciti a raddrizzare pareggiando 2-2. Nelle sue 75 partite in carriera in Premier, Vicario è stato responsabile in totale di 3 errori che hanno portato a un gol avversario", scrive la rosea.

Lo stesso portiere ha scritto: «Mi prendo la piena responsabilità per il secondo gol che abbiamo subito. Momenti come questi fanno male, soprattutto quando i risultati non arrivano. Ora più che mai, è il momento di impegnarsi ancora di più e di dare tutto quello che ho per questa squadra».

Il portiere ha quindi rinnovato la promessa fatta ai tifosi del club londinese, vuole impegnarsi al massimo per la squadra. Ma"Agli occhi dei tifosi del Tottenham Vicario non è più una colonna, più un portiere infallibile. E quei fischi, questa negatività attorno a lui, sta facendo pensare al 29enne azzurro che forse è arrivato il momento di lasciare quella Premier League in cui si è consacrato grande portiere. Col Tottenham ha ancora tre anni di contratto, ma è impossibile non pensare se gli Spurs siano ancora la situazione migliore per lui, per la sua crescita. Soprattutto se da idolo all’improvviso ti ritrovi fischio dai tuoi stessi tifosi", conclude il quotidiano sportivo spiegando così il motivo per il quale l'estremo difensore starebbe pensando all'Inter come soluzione.

(Fonte: Gazzetta.it)