Se da una parte l'Inter può sorridere per il rientro imminente di Denzel Dumfries , convocato per la sfida di questa sera contro il Bodo/Glimt, dall'altra non può ancora farlo per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco ha bisogno di altri giorni di lavoro prima di tornare definitivamente a disposizione, e per questo non è stato inserito in lista.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Non sarà, invece, convocato Hakan Calhanoglu, che ha praticamente recuperato dall'affaticamento all'adduttore della gamba destra, ma ha bisogno di un paio di giorni in più rispetto al collega olandese. Anche Calha ha comunque fatto parte della seduta insieme al gruppo ieri mattina e verrà rivalutato dallo staff medico".