VIDEO / Bastoni: "Applausi non li prendevo neanche prima. Ma il buio per me è altro"

Gianni Visnadi ha commentato con gli ascoltatori di Radio Sportiva il mercato fatto dall'Inter nella recente sessione estiva. Il giornalista sportivo ha spiegato i motivi dei suoi dubbi e del suo giudizio non positivo: CONTINUA A LEGGERE.