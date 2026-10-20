Il commento del giornalista sportivo sul mercato estivo dei nerazzurri: ecco cosa non lo convince
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Gianni Visnadi ha commentato con gli ascoltatori di Radio Sportiva il mercato fatto dall'Inter nella recente sessione estiva. Il giornalista sportivo ha spiegato i motivi dei suoi dubbi e del suo giudizio non positivo: CONTINUA A LEGGERE.
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