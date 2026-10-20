Senza Lautaro cambiano le gerarchie in attacco. L’ex Parma ha spaccato la partita a Bologna e viaggia a un gol ogni 57 minuti: contro lo Shakhtar può partire dal 1’

Alessandro De Felice
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‘ThuBo’. Domani sera, contro lo Shakhtar, Cristian Chivu potrebbe proporre - anche solo per uno spezzone di gara - la coppia formata da Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny.

Con l’assenza di Lautaro Martinez si riducono le scelte in attacco per l’allenatore dell’Inter.

Il siparietto Bonny-Thuram

Dopo la sfida contro il Bologna, Bonny ha sintetizzato simpaticamente il suo rapporto con Thuram:

"Se Marcus mi dà qualche consiglio? No, ci diciamo solo caz*ate”.

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L’importanza di Bonny

“Un fatto che si è ripetuto dopo il gol del francese al Bruges - il suo primo in assoluto in Champions League - che non ha evitato la sconfitta ma ha confermato l'importanza del classe 2003 all'interno del gruppo nerazzurro. E in una sfida che non sarà già da dentro o fuori ma si annuncia determinante per il cammino dell'Inter in Europa, Bonny si candida fortemente per fare da spalla alla certezza Thuram” conferma La Gazzetta dello Sport.

Bonny Thuram

Il precedente Thuram-Bonny

Come ricorda la Rosea, non sarebbe la prima volta che Thuram e Bonny giocano insieme dal primo minuto.

È già accaduto 7 volte in totale, di cui una sola - proprio in Europa - dall’inizio.

“Bisogna tornare indietro di qualche mese, precisamente al tramonto dello scorso gennaio: Borussia Dortmund-Inter, 0-2. Una vittoria che ai nerazzurri non evitò i playoff (sfortunati, contro il Bodo Glimt) per conquistare gli ottavi di finale, ma un buon test per valutare il "ThuBo", la coppia Thuram-Bonny titolare”.

Inter, Thuram e Bonny titolari contro lo Shakhtar?

“Contro lo Shakhtar, Chivu potrebbe decidere di riproporla dal 1' e in questo caso i segnali arrivano da... Bologna. Dove, sempre senza Lautaro Martinez, Pio Esposito è apparso un po' ingolfato sul piano della condizione, Thuram ha confermato la svolta anche sotto l'aspetto della responsabilità e Bonny ha spaccato la partita subentrando. È proprio l'ex Parma il vero jolly offensivo dell'Inter, quello con la media realizzativa più alta di tutte: un gol ogni 57', precisamente 3 centri in 171' giocati in totale. Una medicina per l'attacco nerazzurro quando si ingolfa un po' e magari pure per il Thuram europeo, che in Champions League non trova il gol più di un anno: l'ultimo, doppio, era arrivato il 17 settembre scorso sul campo dell'Ajax”.

Bonny
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Le combinazioni dell’attacco dell’Inter

“Con 5 attaccanti in rosa, le combinazioni di utilizzo per Cristian Chivu non raddoppiano ma quasi. Chiaro è che la ThuLa sia la coppia che viene scelta più spesso dall'inizio - e allo stesso tempo rappresenti quella più prolifica, con 25 gol combinati tra i due in 22 partite -, ma il reparto offensivo nerazzurro offre soluzioni diverse tra loro e adattabili a seconda di infortuni, esigenze e momenti”.

L’analisi prosegue:

“Sul piano della media realizzativa, dietro la ThuLa insegue la coppia composta da Marcus Thuram e Pio Esposito: 12 partite, 14 centri. Gli stessi segnati "in coppia" da Lautaro e dall'attaccante azzurro, ma disputando due gare in più (14). La "ThuBo", ovvero proprio Thuram e Bonny utilizzati insieme da titolari come potrebbe accadere contro lo Shakhtar, non viene scelta con grande frequenza da Chivu: solo 7 partite per un reparto offensivo tutto alla francese per 3 reti totali. Le stesse giocate da Lautaro e Bonny, che insieme hanno però segnato più gol (5), ma comunque di più rispetto ad un attacco "green" composto dai due più giovani dell'attacco, ovvero Pio e Bonny, in campo insieme in una sola occasione senza segnare”.

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