‘ThuBo’. Domani sera, contro lo Shakhtar, Cristian Chivu potrebbe proporre - anche solo per uno spezzone di gara - la coppia formata da Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny.

Con l’assenza di Lautaro Martinez si riducono le scelte in attacco per l’allenatore dell’Inter.

Il siparietto Bonny-Thuram

Dopo la sfida contro il Bologna, Bonny ha sintetizzato simpaticamente il suo rapporto con Thuram:

"Se Marcus mi dà qualche consiglio? No, ci diciamo solo caz*ate”.

L’importanza di Bonny

“Un fatto che si è ripetuto dopo il gol del francese al Bruges - il suo primo in assoluto in Champions League - che non ha evitato la sconfitta ma ha confermato l'importanza del classe 2003 all'interno del gruppo nerazzurro. E in una sfida che non sarà già da dentro o fuori ma si annuncia determinante per il cammino dell'Inter in Europa, Bonny si candida fortemente per fare da spalla alla certezza Thuram” conferma La Gazzetta dello Sport.

Il precedente Thuram-Bonny

Come ricorda la Rosea, non sarebbe la prima volta che Thuram e Bonny giocano insieme dal primo minuto.

È già accaduto 7 volte in totale, di cui una sola - proprio in Europa - dall’inizio.

“Bisogna tornare indietro di qualche mese, precisamente al tramonto dello scorso gennaio: Borussia Dortmund-Inter, 0-2. Una vittoria che ai nerazzurri non evitò i playoff (sfortunati, contro il Bodo Glimt) per conquistare gli ottavi di finale, ma un buon test per valutare il "ThuBo", la coppia Thuram-Bonny titolare”.

Inter, Thuram e Bonny titolari contro lo Shakhtar?

“Contro lo Shakhtar, Chivu potrebbe decidere di riproporla dal 1' e in questo caso i segnali arrivano da... Bologna. Dove, sempre senza Lautaro Martinez, Pio Esposito è apparso un po' ingolfato sul piano della condizione, Thuram ha confermato la svolta anche sotto l'aspetto della responsabilità e Bonny ha spaccato la partita subentrando. È proprio l'ex Parma il vero jolly offensivo dell'Inter, quello con la media realizzativa più alta di tutte: un gol ogni 57', precisamente 3 centri in 171' giocati in totale. Una medicina per l'attacco nerazzurro quando si ingolfa un po' e magari pure per il Thuram europeo, che in Champions League non trova il gol più di un anno: l'ultimo, doppio, era arrivato il 17 settembre scorso sul campo dell'Ajax”.

Getty Images

Le combinazioni dell’attacco dell’Inter

“Con 5 attaccanti in rosa, le combinazioni di utilizzo per Cristian Chivu non raddoppiano ma quasi. Chiaro è che la ThuLa sia la coppia che viene scelta più spesso dall'inizio - e allo stesso tempo rappresenti quella più prolifica, con 25 gol combinati tra i due in 22 partite -, ma il reparto offensivo nerazzurro offre soluzioni diverse tra loro e adattabili a seconda di infortuni, esigenze e momenti”.

L’analisi prosegue:

“Sul piano della media realizzativa, dietro la ThuLa insegue la coppia composta da Marcus Thuram e Pio Esposito: 12 partite, 14 centri. Gli stessi segnati "in coppia" da Lautaro e dall'attaccante azzurro, ma disputando due gare in più (14). La "ThuBo", ovvero proprio Thuram e Bonny utilizzati insieme da titolari come potrebbe accadere contro lo Shakhtar, non viene scelta con grande frequenza da Chivu: solo 7 partite per un reparto offensivo tutto alla francese per 3 reti totali. Le stesse giocate da Lautaro e Bonny, che insieme hanno però segnato più gol (5), ma comunque di più rispetto ad un attacco "green" composto dai due più giovani dell'attacco, ovvero Pio e Bonny, in campo insieme in una sola occasione senza segnare”.