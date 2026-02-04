Dove giocherà Vlahovic l’anno prossimo? La Stampa non esclude l’opzione Inter

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a giugno: La Stampa non esclude l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 10:46)

In casa Juventus di discute da tempo del possibile rinnovo di contratto di Kenan Yildiz oltre a quello di Luciano Spalletti. L'edizione odierna de La Stampa fa il punto della situazione, citando poi anche l'Inter tra le squadre interessate a Vlahovic, anche lui in scadenza:

"Entra nel vivo l’operazione YeS. Laddove la Y sta per Yildiz, Kenan: leader tecnico, tattico, simbolico della Juventus del presente nonché del futuro (sperasi). E laddove la S sta per Spalletti, Luciano: il tecnico della svolta e della rinascita, nonché della ricostruzione (sperasi/bis). L’uno e l’altro rappresentano una sorta di cartina di tornasole delle ambizioni del club, un eventuale certificato di garanzia". Per Yildiz si parla di circa 6 mln all'anno per un contratto fino al 2030.

Spalletti, invece, ha chiesto tempo ma il rinnovo non è un'ipotesi così improbabile. La Stampa ne parla così: "Il mese di febbraio sarà fondamentale, per decidere il futuro del toscano: la sfida in Coppa Italia contro l’Atalanta, gli spareggi Champions contro il Galatasaray, gli scontri diretti per il quarto posto (o più su) contro Como e Roma. In un mese, potenzialmente, la Juventus potrebbe ottenere il pass per la semifinale di Coppa, l’accesso agli ottavi di Champions, un’euro-posizione quasi tranquilla in classifica.

Situazione ideale, insomma, per guardare al futuro e iniziare a costruirlo. Per sciogliere le riserve. E a quel punto via con l’effetto domino: dai contratti di McKennie ed eventualmente Vlahovic (Milan, Inter e Barcellona permettendo) ai nuovi colpi"