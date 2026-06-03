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Vlahovic-Juve, è finita. La Stampa: “Non solo Napoli, Inter pronta a…”

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Dusan Vlahovic ha interrotto le trattative per restare alla Juventus. Tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche quella della permanenza in Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

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Dopo aver trattato per settimane il rinnovo del contratto, Dusan Vlahovic ha interrotto le trattative per restare alla Juventus e ora dovrà cercarsi una nuova sistemazione, essendo il suo contratto in scadenza a giugno. Tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche quella della permanenza in Serie A.

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Getty Images

Come spiega La Stampa, "La svolta potrebbe arrivare in Italia, nonostante la promessa fatta da Dusan a Giorgio Chiellini negli scorsi mesi riguardo il fatto che senza rinnovo sarebbe andato solo all’estero: nel calciomercato cambia tutto molto in fretta, l’Inter è pronta a tentare la zampata, il Napoli della nuova coppia Allegri-Manna farà ben più di un tentativo, il Milan dopo la rivoluzione non sa ancora cosa farà".

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