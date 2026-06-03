Dopo aver trattato per settimane il rinnovo del contratto, Dusan Vlahovic ha interrotto le trattative per restare alla Juventus e ora dovrà cercarsi una nuova sistemazione, essendo il suo contratto in scadenza a giugno. Tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche quella della permanenza in Serie A.

Come spiega La Stampa, "La svolta potrebbe arrivare in Italia, nonostante la promessa fatta da Dusan a Giorgio Chiellini negli scorsi mesi riguardo il fatto che senza rinnovo sarebbe andato solo all’estero: nel calciomercato cambia tutto molto in fretta, l’Inter è pronta a tentare la zampata, il Napoli della nuova coppia Allegri-Manna farà ben più di un tentativo, il Milan dopo la rivoluzione non sa ancora cosa farà".