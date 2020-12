Inter, il ‘piano M’ di Conte: 4 cessioni per 2 motivi. Eriksen-Nainggolan? Un altro big in bilico

Antonio Conte non si nasconde e lascia un messaggio diretto. Il tecnico dell’Inter traccia le linee guida di quello che La Gazzetta dello Sport chiama il ‘piano M‘, con ‘M’ che sta per mercato “per disegnare un’Inter da confini (nazionali) ma senza limiti (scudetto)“.

Il club nerazzurro considera quattro calciatori fuori dal progetto e dunque in uscita già a gennaio: Nainggolan, Vecino, Eriksen e Pinamonti. A questi potrebbe aggiungersi anche Ivan Perisic: “Pur non essendo considerato un esubero, sarà bene monitorare la sua situazione: sta deludendo sia in prestazioni sia in personalità“. Il croato ex Bayern Monaco potrebbe partire se arrivasse un’offerta per lui.

Conte vuole ridurre la rosa per due motivi: “Primo: affinché i giocatori poco impiegati, vedendo ulteriormente ridursi le occasioni di mettersi in mostra, non creino turbative al gruppo di lavoro. Secondo: per liberare spazio (fisico e a livello di ingaggi) a eventuali operazioni in entrata“.

Il primo nome in uscita è Radja Nainggolan. Il belga non è mai rientrato nei piani di Conte, che non vede in lui l’atteggiamento giusto e la disponibilità in allenamento. “Il fatto che il giocatore non fosse neppure in panchina ieri a Cagliari, nonostante un problema fisico ormai superato, è sintomatico di quanto il belga sia considerato ai margini. A inizio ottobre il passaggio al Cagliari non si è materializzato per il no di Zhang a una cessione a titolo temporaneo, nonostante tutte le altre componenti del club fossero d’accordo. A gennaio la soluzione può riproporsi“.

In bilico c’è anche Vecino: “I problemi al ginocchio preoccupano, l’uruguaiano era atteso al rientro in campo a fine ottobre e invece a metà dicembre non ha ancora mai fatto un allenamento con i compagni. Ora la nuova dead line è fissata a gennaio. Ma sarà arruolabile anche per un eventuale compratore? L’Inter, al momento, non ha una risposta precisa“.

Nessun dubbio, invece per quanto riguarda Eriksen. Per il danese l’Inter si è già data risposte: “L’idea è provare a mettere in piedi uno scambio, ma fin qui nessuno si avvicinato con concretezza (il Psg è rimasto timido)“. Discorso diverso in avanti: “Pinamonti non è considerato pronto da Conte a certi livelli. Non è un mistero che già in estate sia stata cercata un’altra punta (Gervinho): se l’occasione ricapiterà, l’Inter non si farà trovare impreparata“.