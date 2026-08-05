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Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Trabzonspor ha annunciato di aver formalmente iniziato le trattative per l'ingaggio di Mohamed Salah, libero a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Liverpool.

Getty Images

Ecco la nota del club turco:

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"Sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club. Il calciatore professionista Mohamed Salah, con cui abbiamo avviato le trattative di trasferimento, sarà presente il 5 agosto, mercoledì (domani), alle ore 12.00 all'Aeroporto Atatürk di Istanbul, È previsto che il giocatore arrivi a Trabzon la stessa sera. L'orario e gli altri dettagli relativi al programma di accoglienza a Trabzon saranno condivisi con il pubblico nel corso della giornata attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".