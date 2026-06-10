Montipò è passato dalla sede dell'Inter con Tinti e ha avuto modo di rispondere ad una domanda sull'ex portiere nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 15:16)

Manuel Montipò, agente che fa parte della scuderia di Tintie che era questa mattina con lui nella sede dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di FCINTER1908.it del futuro di un ex Inter, Emil Audero (il portiere che ha vinto lo scudetto della seconda stella con la maglia nerazzurra ed è stato colpito da un razzo proveniente dal settore dei tifosi interisti nella gara tra la Cremonese e la squadra di Chivu).

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«Audero rientra al Como dal prestito alla Cremonese e ci confronteremo con il Como per capire il da farsi. Vediamo come si svilupperà la situazione ma è ancora presto, ci sono dei rumors, ma il mercato comincia il primo di luglio. È ancora troppo presto».

(fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in sede Daniele Vitiello)