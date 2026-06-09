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Lukaku-Napoli, futuro in bilico. Di Marzio: “Quando litigò con l’Inter dietro c’era…”

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Il giocatore non è ancora certo di restare al Napoli dove arriverà mister Allegri. L'ex tecnico del Milan però apprezza il belga
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Il futuro di Lukaku scorre su due binari, da vedere quanto siano paralleli". Così a Skysport Gianluca Di Marzio sull'ex attaccante nerazzurro che è stato convocato dal Belgio per il Mondiale ed è diventato un caso nella sua Nazione.

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Da una parte l'aspetto economico che prevede la parte del Napoli di abbassare il tetto ingaggio e quindi trovare una soluzione per l'addio di Lukaku. Allegri a quel punto valuterebbe in ritiro Lucca, recude dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest, accanto ad "Hojlund come prima punta centrale e prendere un altro attaccante se dovesse andare via Lucca", ha spiegato il giornalista.

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"Ma poi c'è anche, d'altro cant, il feeling a distanza tra il tecnico del Napoli e il belga. Lo voleva già alla Juve quando c'era Manna come ds, era il perido in cui l'attaccante si sarebbe giocato la finale di Champions con il City con la maglia nerazzurra e poi aveva litigato con l'Inter. Ma lì c'era la Juve dietro. Allegri è rimasto colpito dalle prime amichevoli con il Belgio in vista dei Mondiali e magari vorrà valutare in ritiro o durante lo stesso Mondiale, poi parlerà con il giocatore e si vedrà di prendere una decisione per il futuro di Lukaku che p quindi ancora in bilico", ha concluso.

(Fonte: SS24)

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