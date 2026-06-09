"Il futuro di Lukaku scorre su due binari, da vedere quanto siano paralleli". Così a Skysport Gianluca Di Marzio sull'ex attaccante nerazzurro che è stato convocato dal Belgio per il Mondiale ed è diventato un caso nella sua Nazione.

Da una parte l'aspetto economico che prevede la parte del Napoli di abbassare il tetto ingaggio e quindi trovare una soluzione per l'addio di Lukaku. Allegri a quel punto valuterebbe in ritiro Lucca, recude dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest, accanto ad "Hojlund come prima punta centrale e prendere un altro attaccante se dovesse andare via Lucca", ha spiegato il giornalista.

"Ma poi c'è anche, d'altro cant, il feeling a distanza tra il tecnico del Napoli e il belga. Lo voleva già alla Juve quando c'era Manna come ds, era il perido in cui l'attaccante si sarebbe giocato la finale di Champions con il City con la maglia nerazzurra e poi aveva litigato con l'Inter. Ma lì c'era la Juve dietro. Allegri è rimasto colpito dalle prime amichevoli con il Belgio in vista dei Mondiali e magari vorrà valutare in ritiro o durante lo stesso Mondiale, poi parlerà con il giocatore e si vedrà di prendere una decisione per il futuro di Lukaku che p quindi ancora in bilico", ha concluso.