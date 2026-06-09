Il club portoghese è vicinissimo all'acquisto di un centrocampista che per due stagioni ha vestito la maglia nerazzurra

Lo Sporting Lisbona si conferma uno dei club più attenti e preparati a livello di scouting internazionale: i portoghesi, dopo l'acquisto di Issa Doumbia dal Venezia, sono vicinissimi a un altro giovane centrocampista. Parliamo di Silas Andersen , danese classe 2004, proveniente dagli svedesi dell'Hacken. Un nome che suonerà sicuramente familiare a chi segue il mondo Inter e, nello specifico, il suo settore giovanile.

Gli anni all'Inter

Cresciuto nel vivaio del Copenaghen, Andersen arriva all'Inter nell'estate del 2021, firmando un contratto triennale e accompagnato da grandi aspettative. Con la maglia nerazzurra collezionò 62 presenze e 5 reti fra Under 18 e Primavera, senza riuscire a lasciare un segno indelebile nonostante un fisico dominante e indubbie qualità tecniche. Per questo motivo, nel settembre del 2023, il danese decise di lasciare Milano per trasferirsi in Olanda, all'Utrecht, dove venne inizialmente inserito nella squadra riserve, prima di esordire in Eredivisie a marzo 2024. L'esplosione definitiva, tuttavia, arrivò a gennaio 2025, quando venne ceduto all'Hacken per un milione di euro: in Svezia si impone come uno dei giovani più interessanti del campionato, giocando anche in Europe League e Conference League, e attirando così l'interesse di numerosi club europei.