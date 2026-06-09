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Inter, ex meteora delle giovanili va allo Sporting per 10 mln e clausola…da 80!
Lo Sporting Lisbona si conferma uno dei club più attenti e preparati a livello di scouting internazionale: i portoghesi, dopo l'acquisto di Issa Doumbia dal Venezia, sono vicinissimi a un altro giovane centrocampista. Parliamo di Silas Andersen, danese classe 2004, proveniente dagli svedesi dell'Hacken. Un nome che suonerà sicuramente familiare a chi segue il mondo Inter e, nello specifico, il suo settore giovanile.
Gli anni all'Inter—
Cresciuto nel vivaio del Copenaghen, Andersen arriva all'Inter nell'estate del 2021, firmando un contratto triennale e accompagnato da grandi aspettative. Con la maglia nerazzurra collezionò 62 presenze e 5 reti fra Under 18 e Primavera, senza riuscire a lasciare un segno indelebile nonostante un fisico dominante e indubbie qualità tecniche. Per questo motivo, nel settembre del 2023, il danese decise di lasciare Milano per trasferirsi in Olanda, all'Utrecht, dove venne inizialmente inserito nella squadra riserve, prima di esordire in Eredivisie a marzo 2024. L'esplosione definitiva, tuttavia, arrivò a gennaio 2025, quando venne ceduto all'Hacken per un milione di euro: in Svezia si impone come uno dei giovani più interessanti del campionato, giocando anche in Europe League e Conference League, e attirando così l'interesse di numerosi club europei.
Cifre da record—
Secondo quanto scrive Tipsbladet, il trasferimento di Andersen allo Sporting è ormai cosa fatta: il club portoghese verserà nelle casse dell'Hacken 10 milioni di euro (7,25 milioni di euro subito, più 2,75 milioni di bonus), garantendo una percentuale sulla futura rivendita, mentre il calciatore firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2031, con clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Inevitabile, alla luce di queste cifre, tornare all'estate del 2023, quando l'Inter decise di venderlo senza troppi rimpianti all'Utrecht, sostanzialmente a costo zero.
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