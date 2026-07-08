Per l'Inter è stato un obiettivo, poi sembra essersi defilata dopo aver incontrato il giocatore e l'Udinese. Su Oumar Solet ora piomba la Juventus. La società bianconera, come documentato dai giornalisti di Sportitalia, hanno incontrato i dirigenti della società friuliana per il difensore.
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Su Solet piomba la Juve. I dirigenti bianconeri al summit con l’Udinese
Sportitalia ha intercettato i dirigenti della società bianconera insieme a quelli del club friulano: il difensore è stato un obiettivo dell'Inter
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In centro a Milano le telecamere di SI hanno intercettato i dirigenti friulani insieme a Carnevali, dg del club bianconero. "L’Ad Carnevali e il nuovo Dt Massarahanno incontrato i dirigenti dell’Udinese per iniziare a parlare di Solet. Il difensore è uno dei calciatori a cui la Juve sta pensando, specialmente in caso di addio di Bremer", scrive in un tweet il canale sportivo.
(Fonte: SI)
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