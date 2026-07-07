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Dybala resta alla Roma: accordo raggiunto, accettata la riduzione di ingaggio

Dybala resta alla Roma: accordo raggiunto, accettata la riduzione di ingaggio - immagine 1
L'attaccante argentino, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, continuerà a vestire la maglia giallorossa
Fabio Alampi Redattore 

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Paulo Dybala rimane alla Roma. L'attaccante argentino, il cui precedente contratto è scaduto il 30 giugno, continuerà a vestire la maglia giallorossa: accordo raggiunto su base annuale con opzione per un'ulteriore stagione, con ingaggio sensibilmente ridotto e vari bonus legati a presenze e rendimento. L'ufficialità è attesa a breve.

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