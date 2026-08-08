I Gunners hanno ufficializzato l'ingaggio dal Newcastle del centrocampista brasiliano
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Colpo di mercato dell'Arsenal, che ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Newcastle di Bruno Guimaraes: il centrocampista brasiliano indosserà la maglia numero 39. Un'altra operazione milionaria in Premier League, che sfiora i 100 milioni di euro.
Our warrior.— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026
Welcome to The Arsenal, Bruno Guimaraes 🤩
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