I Gunners hanno ufficializzato l'ingaggio dal Newcastle del centrocampista brasiliano

Fabio Alampi
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Colpo di mercato dell'Arsenal, che ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Newcastle di Bruno Guimaraes: il centrocampista brasiliano indosserà la maglia numero 39. Un'altra operazione milionaria in Premier League, che sfiora i 100 milioni di euro.

Bruno Guimaraes

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