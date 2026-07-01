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Bayern Monaco, UFFICIALE: colpo Saibari, al PSV Eindhoven 55 milioni di euro
L'attaccante marocchino, protagonista in questi giorni al Mondiale con la sua Nazionale, indosserà la maglia del club bavarese
Colpo di mercato per il Bayern Monaco: il club bavarese ha ufficializzato l'ingaggio di Ismael Saibari, attaccante marocchino classe 2001 proveniente dal PSV Eindhoven. Un'operazione da 55 milioni di euro, per il giocatore (che ben si sta comportando al Mondiale con la sua Nazionale) contratto fino al 30 giugno 2031. Una freccia in più per l'attacco già atomico a disposizione di Vincent Kompany.
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