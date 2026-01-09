Doveva essere oggi il giorno del ritorno di Joao Cancelo al Barcellona, ma bisognerà aspettare ancora. Secondo il Mundo Deportivo, l'esterno portoghese era atteso in Spagna per le visite mediche di rito, ma per il momento rimane in attesa a Lisbona.
L'esterno portoghese era atteso per oggi in Spagna, ma per il momento non ci sono novità: si attende l'ufficialità
Nessun intoppo nella trattativa, con blaugrana, Al-Hilal e Jorge Mendes che hanno definito i dettagli dell'operazione. Da ultimare solamente le ultime faccende burocratiche, dopo di che il giocatore potrà aggregarsi nuovamente ai catalani.
