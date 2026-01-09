Nuovo rinforzo per la Lazio: il club biancoceleste ha comunicato l'ingaggio di Petar Rankov, attaccante classe 2003 prelevato a titolo definitivo dal Salisburgo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Lazio, UFFICIALE: preso Ratkov a titolo definitivo dal Salisburgo, il comunicato
calciomercato
Lazio, UFFICIALE: preso Ratkov a titolo definitivo dal Salisburgo, il comunicato
Nuovo rinforzo per il club biancoceleste, che ha comunicato l'ingaggio del promettente attaccante serbo classe 2003
Questo il comunicato ufficiale:
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA