Lazio, UFFICIALE: preso Ratkov a titolo definitivo dal Salisburgo, il comunicato

Nuovo rinforzo per il club biancoceleste, che ha comunicato l'ingaggio del promettente attaccante serbo classe 2003
Fabio Alampi Redattore 

Nuovo rinforzo per la Lazio: il club biancoceleste ha comunicato l'ingaggio di Petar Rankov, attaccante classe 2003 prelevato a titolo definitivo dal Salisburgo.

Getty Images

Questo il comunicato ufficiale:

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo.

