Il Como ha puntato Sebastiano Esposito anche per una questione di liste UEFA: l'Inter ha una percentuale cospicua sulla rivendita

Il Como si è qualificato alla prossima Champions League e, gioco forza, dovrà fare alcune operazioni per rientrare nei paletti imposti dall'UEFA. Dei 25 giocatori a disposizione di Fabregas , infatti, almeno 8 devono essere di formazione locale. Alcuni saranno aggregati dalla Primavera ma altri devono essere acquistati.

Tra i nomi cerchiati dal Como c'è anche quello di Sebastiano Esposito, autore di una grande stagione con la maglia del Cagliari: 8 gol e 6 assist per l'attaccante, sul quale l'Inter si è riservata una clausola in caso di futura cessione.

Al momento il Cagliari non ritiene Sebastiano Esposito incedibile, anzi ha già abbozzato una valutazione per una cifra tra i 15 e i 20 mln di euro. "Tradotto in termini nerazzurri, dalla cessione di Esposito l'Inter potrebbe incassare altri 5, 6 o 7 milioni. Sia nel caso in cui il Como decidesse di piazzare l'affondo decisivo, sia se dovesse farlo un'altra squadra. Mica male, cedere un giovane che nell'Inter avrebbe trovato poco spazio per una somma complessiva che "rischia" di superare la doppia cifra", la chiosa de La Gazzetta dello Sport.