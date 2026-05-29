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GdS – Como su Sebastiano Esposito: le cifre dell’affare e quanto può incassare l’Inter
Il Como si è qualificato alla prossima Champions League e, gioco forza, dovrà fare alcune operazioni per rientrare nei paletti imposti dall'UEFA. Dei 25 giocatori a disposizione di Fabregas, infatti, almeno 8 devono essere di formazione locale. Alcuni saranno aggregati dalla Primavera ma altri devono essere acquistati.
Tra i nomi cerchiati dal Como c'è anche quello di Sebastiano Esposito, autore di una grande stagione con la maglia del Cagliari: 8 gol e 6 assist per l'attaccante, sul quale l'Inter si è riservata una clausola in caso di futura cessione.
"La base fissa prevedeva il versamento nelle casse nerazzurre di 4 milioni di euro all'aritmetico raggiungimento della salvezza della squadra di Pisacane, poi una serie di bonus ed il 40% sulla futura rivendita (nel caso in cui superasse proprio la cifra di 4 milioni)", conferma La Gazzetta dello Sport.
Al momento il Cagliari non ritiene Sebastiano Esposito incedibile, anzi ha già abbozzato una valutazione per una cifra tra i 15 e i 20 mln di euro. "Tradotto in termini nerazzurri, dalla cessione di Esposito l'Inter potrebbe incassare altri 5, 6 o 7 milioni. Sia nel caso in cui il Como decidesse di piazzare l'affondo decisivo, sia se dovesse farlo un'altra squadra. Mica male, cedere un giovane che nell'Inter avrebbe trovato poco spazio per una somma complessiva che "rischia" di superare la doppia cifra", la chiosa de La Gazzetta dello Sport.
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