"Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Mario Gila , aveva dato il via libera per il suo trasferimento al Milan. Poi la storia è finita, ma la stima è rimasta intatta". Alfredo Pedullà, sul suo sito, racconta così l'interesse del Napoli per il difensore della Lazio, in passato anche accostato all'Inter.

"Gila ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, non ci sono margini per un prolungamento. La Lazio chiede non meno di 30 milioni perché sa di dover versare il 50 per cento al Real Madrid nel rispetto di vecchi accordi. Il Napoli aveva già sondato per Gila, ora potrebbe alzare il pressing. Per il difensore si erano informati la Juve e l’Atletico Madrid, dipenderà dalle offerte ma il Napoli c’è", aggiunge poi Pedullà.