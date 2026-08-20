Il difensore, a 36 anni, vuole ancora sentirsi protagonista ad alti livelli
Inter, Darmian: "Finale Champions ferita che resta per sempre. Ma ora chance grossa"
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Ritorno al passato per Matteo Darmian? L'ex difensore dell'Inter, terminato il suo contratto con i nerazzurri, è ancora senza squadra, e punta a rimanere in Serie A. Chi potrebbe esaudire il suo desiderio potrebbe essere il Torino, club con cui ha giocato per quattro stagioni dal 2011 al 2015.
Così scrive La Stampa: "Nelle ultime ore c'è stato un contatto con Matteo Darmian, ma il suo ritorno nel caso si concretizzerà nella coda del mercato. Il 36enne vuole ancora sentirsi protagonista in Serie A e il progetto granata lo intriga, per ora rimane una suggestione romantica. Il Torino adesso deve pensare alle cessioni".
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