L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina potrebbe essere già arrivata al termine: l'ex attaccante dell'Inter, arrivato a Firenze in estate, non è riuscito a incidere ed è rimasto coinvolto dalla stagione negativa del club viola. Motivo per cui, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe cambiare aria in questo gennaio.
L'attaccante bosniaco non è riuscito a lasciare il segno a Firenze, e potrebbe cambiare aria a stagione in corso
Il suo futuro, secondo Sky Sport, potrebbe essere di nuovo in Germania: su di lui è forte il pressing dello Schalke 04, che punta a tornare in Bundesliga quanto prima.
