Ex Inter, Dzeko lascia la Fiorentina e torna in Germania? Si fa avanti lo Schalke 04

Ex Inter, Dzeko lascia la Fiorentina e torna in Germania? Si fa avanti lo Schalke 04 - immagine 1
L'attaccante bosniaco non è riuscito a lasciare il segno a Firenze, e potrebbe cambiare aria a stagione in corso
Fabio Alampi Redattore 

L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina potrebbe essere già arrivata al termine: l'ex attaccante dell'Inter, arrivato a Firenze in estate, non è riuscito a incidere ed è rimasto coinvolto dalla stagione negativa del club viola. Motivo per cui, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe cambiare aria in questo gennaio.

Ex Inter, Dzeko lascia la Fiorentina e torna in Germania? Si fa avanti lo Schalke 04- immagine 2
Getty Images

Il suo futuro, secondo Sky Sport, potrebbe essere di nuovo in Germania: su di lui è forte il pressing dello Schalke 04, che punta a tornare in Bundesliga quanto prima.

