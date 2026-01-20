Stando al quotidiano campano ci sarebbero diversi club che hanno preso informazioni sull'attaccante belga che è appena rientrato da un infortunio

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 17:02)

Romelu Lukaku è appena tornato a disposizione di Conte. Ma nonostante un lungo infortunio muscolare, che lo ha messo ko da agosto, il calciatore in questa sessione di mercato sarebbe finito nel mirino di due club. Lo scrive il quotidiano Il Mattino che sottolinea come il giocatore abbia respinto, dopo gli assalti dall'Arabia, anche queste due proposte.

Secondo il quotidiano campano Federico Pastorello, procuratore del giocatore del Napoli, ed ex Inter, avrebbe gelato i dirigenti di Besiktas ed Everton che avrebbero chiesto informazioni sulla possibilità che il belga dicesse addio alla squadra di Conte. Non è prevista la separazione dall'allenatore che ha contrassegnato la carriera dell'attaccante.

"Nulla da fare, Big Rom continua fino a fine stagione nel Napoli e poi si vedrà. Dopo l’Arabia, mantiene Lukaku il punto sulla sua permanenza al fianco di Conte", si legge sul quotidiano.

(Fonte: Il Mattino)