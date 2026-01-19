Futuro in Italia per Branimir Mlacic? Il difensore croato dell'Hajduk Spalato, dopo essere stato vicinissimo all'Inter fino a pochi giorni fa, potrebbe comunque approdare in Serie A: su di lui, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe il Como.
Mlacic, niente Inter: c’è il Como? Pedullà: “Per ora non ha voglia di insistere”
Il difensore croato dell'Hajduk Spalato, vicinissimo ai nerazzurri fino a pochi giorni fa, potrebbe comunque approdare in Italia
Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su X: "Il Como per ora non ha voglia di insistere per Mlacic. Ci aveva provato un mese fa, semplici informazioni".
