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Tavolieri: “Sondaggio Real Madrid per Brozovic: Mourinho lo apprezza e…”

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Sacha Tavolieri spiega: "Un rappresentante del Real Madrid ha contattato l'entourage di Marcelo Brozović"
Matteo Pifferi Redattore 

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Marcelo Brozovic ha lasciato l'Al Nassr a parametro zero ed è pronto per una nuova avventura dopo tre anni in Arabia Saudita, esperienza iniziata nel 2023-2024 dopo nove stagioni all'Inter.

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Dal Belgio arriva una clamorosa indiscrezione. Sacha Tavolieri, esperto di mercato, apre all'ipotesi Real Madrid per Marcelo Brozovic:

"Un rappresentante del Real Madrid ha contattato l'entourage di Marcelo Brozović per sondare l'interesse del centrocampista croato e raccogliere informazioni.

Inter Brozovic

Mourinho apprezza Brozović, ora diventato parametro zero dopo aver lasciato l'Al Nassr. Si tratterebbe di un contratto per una stagione", scrive Tavolieri su Twitter.

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