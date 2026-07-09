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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Tavolieri: “Sondaggio Real Madrid per Brozovic: Mourinho lo apprezza e…”
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Tavolieri: “Sondaggio Real Madrid per Brozovic: Mourinho lo apprezza e…”
Sacha Tavolieri spiega: "Un rappresentante del Real Madrid ha contattato l'entourage di Marcelo Brozović"
Marcelo Brozovic ha lasciato l'Al Nassr a parametro zero ed è pronto per una nuova avventura dopo tre anni in Arabia Saudita, esperienza iniziata nel 2023-2024 dopo nove stagioni all'Inter.
Dal Belgio arriva una clamorosa indiscrezione. Sacha Tavolieri, esperto di mercato, apre all'ipotesi Real Madrid per Marcelo Brozovic:
"Un rappresentante del Real Madrid ha contattato l'entourage di Marcelo Brozović per sondare l'interesse del centrocampista croato e raccogliere informazioni.
Mourinho apprezza Brozović, ora diventato parametro zero dopo aver lasciato l'Al Nassr. Si tratterebbe di un contratto per una stagione", scrive Tavolieri su Twitter.
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