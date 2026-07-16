I due difensori, scaduti i loro contratti con i nerazzurri, intendono continuare a giocare
Inter, Darmian: "Finale Champions ferita che resta per sempre. Ma ora chance grossa"
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Scaduti i tispettivi contratti con l'Inter, Matteo Darmian e Francesco Acerbi non hanno alcuna intenzione di appendere al chiodo gli scarpini: i due difensori vogliono giocare ancora, e le offerte sono già arrivate.
Secondo calciomercato.com, Darmian vorrebbe restare in Italia, possibilmente vicino a Milano, e a tal proposito sono arrivate le proposte di Torino, Udinese e Venezia. Per Acerbi, invece, c'è la possibilità di un ritorno al Sassuolo, club con cui ha già giocato dal 2013 al 2018.
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