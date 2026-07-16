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Scaduti i tispettivi contratti con l'Inter, Matteo Darmian e Francesco Acerbi non hanno alcuna intenzione di appendere al chiodo gli scarpini: i due difensori vogliono giocare ancora, e le offerte sono già arrivate.

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Secondo calciomercato.com, Darmian vorrebbe restare in Italia, possibilmente vicino a Milano, e a tal proposito sono arrivate le proposte di Torino, Udinese e Venezia. Per Acerbi, invece, c'è la possibilità di un ritorno al Sassuolo, club con cui ha già giocato dal 2013 al 2018.