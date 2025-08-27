FC Inter 1908
Sky – Bologna non apre per Fabbian, Milan su Rabiot ma…

Stando a quanto riportato dal canale satellitare i rossoneri avevano cercato l'ex centrocampista nerazzurro e avrebbero virato sul francese
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il Milan cerca un centrocampista e aveva pensato all'ex Inter Giovanni Fabbian. Il Bologna però non sarebbero però disposti a cedere il loro giocatore e così i rossoneri avrebbero virato su Adrien Rabiot che in Italia ha giocato già nella Juventus e che nelle scorse settimane è stato offerto, pare, anche all'Inter.

Il francese, che dopo la lite con il compagno Rowe, potrebbe essere ceduto dal Marsiglia e viene valutato 15 mln e il club non accetta contropartite. Il giocatore però ha dato priorità alla sua permanenza nella squadra guidata da De Zerbi, vorrebbe restare nonostante quanto accaduto.

La pista che porta al nazionale francese resta difficile, quindi. Come l'Inter, anche il club rossonero pensa ancora alla difesa  (anche al Milan piaceva Leoni, poi finito al Liverpool): dopo un confronto tra Tare e Allegri e il pari con la Cremonese si valutano profili diversi per la retroguardia e un investimento per rinforzare le retrovie.

