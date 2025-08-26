C'è un nome nuovo per il centrocampo del Milan ed è il nome di un ex Inter, Giovanni Fabbian. Da quanto riporta il Corriere dello Sport le caratteristiche di inserimento del giocatore del Bologna sono ideali per il club rossonero.
CdS – Cercasi un centrocampista: il Milan pensa ad un ex Inter per le sue caratteristiche
"Per ora il Bologna tentenna e valuta: pericoloso privarsi del ragazzo, duttile e ben integrato, il 26 agosto, con la necessità di trovare in pochissimo tempo un sostituto
all'altezza, ma con i giusti parametri l'affare si potrebbe materializzare", si legge a proposito dell'ex nerazzurro.
"L'offerta su cui il Bologna potrebbe definitivamente vacillare deve essere vicina ai 15 milioni di euro. Per ora, il club rossonero sembra intenzionato ad arrivare a quella cifra ma tramite bonus e partendo da una quota fissa di 12 milioni euro, la stessa con cui il Bologna ha riscattato ufficialmente il ragazzo dall'Inter al secondo anno di permanenza in terra emiliana", spiega ancora il giornale. Il tutto resta comunque legato alla cessione di Musah che piace all'Atalanta: pronta un'offerta da 25 mln + bonus, con il Milan fermo su una richiesta da 30 mln.
