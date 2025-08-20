FC Inter 1908
Sky – Inter, proposto Rabiot nelle ultime ore: la posizione del club. Pronti questi due colpi

Marco Macca Redattore 

Due colpi ancora da piazzare, due acquisti da non sbagliare. L'Inter scandaglia il mercato alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista centrale.

Sky Sport fa il punto sulle operazioni dei nerazzurri in entrata. Soprattutto a centrocampo, dove ci sono conferme rispetto al nome di Amrabat, proposto nelle ultime ore come anticipato da FCInter1908. Ma non solo: all'Inter è stato proposto in queste ore anche Adrien Rabiot, in uscita dall'Olympique Marsiglia dopo la lite con Rowe.

Il francese, però, non rispecchia le caratteristiche che il club ricerca per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Nomi ancora ignoti, ma un'Inter molto attiva da qui a fine mercato per piazzare ancora due colpi.

