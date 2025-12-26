FC Inter 1908
Frattesi-Juve non si fa più? Mediaset: “Ecco il nuovo obiettivo dei bianconeri”

Ormai sono diverse settimane che il nome di Davide Frattesi è accostato alla Juventus ma non è una trattativa così facile
Ormai sono diverse settimane che il nome di Davide Frattesi è accostato alla Juventus ma i bianconeri, al momento, sembrano molto distanti dall'accontentare le richieste dell'Inter per il centrocampista ex Monza e Sassuolo.

"Il salto di qualità per il 2026 ha un nome e un cognome precisi nella mente di Luciano Spalletti: Sandro Tonali. Il tecnico bianconero (a cui piacerebbe anche Davide Frattesi dell'Inter) ha individuato nel centrocampista ex Milan il tassello fondamentale per puntare al vertice con la Juve. Un'operazione complessa e costosa, che l'amministratore delegato Damien Comolli sta provando a sbloccare con una mossa: inserire Jonathan David come pedina di scambio", scrive Sport Mediaset.

David fin qui ha deluso le aspettative e non ha confermato quanto di buono fatto con il Lille e potrebbe essere un profilo interessante per il Newcastle. "L'idea di Comolli è chiara: utilizzare David per abbattere la valutazione monstre che gli inglesi fanno di Tonali, stimata tra gli 80 e gli 85 milioni di euro. L'uscita del canadese avrebbe un doppio effetto benefico: oltre a ridurre la parte cash da versare al Newcastle, libererebbe lo spazio salariale necessario per coprire l'ingaggio di Tonali (circa 7 milioni netti più bonus)", commenta Sport Mediaset.

