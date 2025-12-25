FC Inter 1908
calciomercato

Chiesa, Zirkzee ma non solo: 10 occasioni di mercato dalla Premier per i club italiani

La Premier League offre diverse occasioni di mercato e il trend recente ne è la conferma: occhio a questi 10 nomi
Matteo Pifferi Redattore 

Da McTominay ad Hojlund fino ad Akanji e, negli anni passati, Pulisic. La Serie A sta pescando sempre con più continuità dalla Premier League trovando dei veri e propri affari.

Giocatori che, in Premier, fanno fatica ad imporsi vista la grande concorrenza ma che in Italia fanno la differenza. Sky Sport ha selezionato 10 giocatori che hanno giocato pochissimo e che potrebbero fare al caso delle squadre italiane.

Da Gittens (solo 426' giocati) del Chelsea passando per Zirkzee (363') che è un pallino della Roma senza dimenticare Tel del Tottenham (solo 277') e Federico Chiesa, sempre ai margini del Liverpool. L'italiano ha giocato solo 151' ma nei Reds un altro che ha trovato pochissimo spazio è Endo, solo 43' per il giapponese tuttofare del centrocampo.

Sky Sport poi aggiunge anche il difensore del Chelsea Badiashile (156'), Sancho (127') ed Elliott (97') dell'Aston Villa, Buonanotte del Chelsea ma in prestito dal Brighton (solo 45') per finire con Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 del Nottingham Forest in campo per soli 82' in questa Premier. La Serie A guarda con attenzione le occasioni di mercato della Premier.

