Da Gittens (solo 426' giocati) del Chelsea passando per Zirkzee (363') che è un pallino della Roma senza dimenticare Tel del Tottenham (solo 277') e Federico Chiesa, sempre ai margini del Liverpool. L'italiano ha giocato solo 151' ma nei Reds un altro che ha trovato pochissimo spazio è Endo, solo 43' per il giapponese tuttofare del centrocampo.
Sky Sport poi aggiunge anche il difensore del Chelsea Badiashile (156'), Sancho (127') ed Elliott (97') dell'Aston Villa, Buonanotte del Chelsea ma in prestito dal Brighton (solo 45') per finire con Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 del Nottingham Forest in campo per soli 82' in questa Premier. La Serie A guarda con attenzione le occasioni di mercato della Premier.
