Focus sulle possibilità di mercato dei club di Serie A. L'imperativo è evitare di fare il passo più lungo della gamba
Il calciomercato confeziona quotidianamente illusioni che accendono le speranze dei tifosi. Sognare è l'imperativo, quando si tratta di rinforzare la propria squadra. E non esiste tifoso che non ceda a questa tentazione. Alessandro Giudice ha analizzato le possibilità dei club di Serie A con una riflessione amara, che riguarda il Milan e non solo: CONTINUA A LEGGERE.
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