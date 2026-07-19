Il calciomercato confeziona quotidianamente illusioni che accendono le speranze dei tifosi. Sognare è l'imperativo, quando si tratta di rinforzare la propria squadra. E non esiste tifoso che non ceda a questa tentazione. Alessandro Giudice ha analizzato le possibilità dei club di Serie A con una riflessione amara, che riguarda il Milan e non solo: CONTINUA A LEGGERE.