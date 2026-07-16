Si è conclusa dopo quattro stagioni l'avventura di Mauro Icardi con la maglia del Galatasaray. L'ex attaccante dell'Inter ha deciso di lasciare il club turco con effetto immediato e per la Serie A diventa un profilo interessante. "Maurito potrebbe ancora far comodo a qualche club italiano, soprattutto considerando il fatto che non ci sarebbe da pagare il cartellino essendo - appunto - svincolato. Come sta accadendo sempre più spesso nostro campionato, a chiunque arrivi, gli verrebbe però richiesto un sacrificio sull'ingaggio, visto che nelle tre stagioni coi turchi l'argentino ha incassato 6 milioni di euro netti all'anno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"A 33 primavere e dopo essere stato di fatto la riserva di Osimhen al Gala, è chiaro che la cifra dovrebbe essere rivista al ribasso. Peraltro il suo rendimento nell'ultima stagione non è stato malaccio: 31 presenze con 14 gol e un assist in Super Lig, 10 in Champions (nè reti, né assist), 6 con due centri tra Coppa di Turchia e Supercoppa. In Serie A ci sono squadre, vedi la Juve, a caccia di una punta e il nome dell'ex interista - già proposto in passato a Milan, Roma e Como - potrebbe tornare di moda".

(Gazzetta dello Sport)