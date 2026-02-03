Repubblica – Icardi, una richiesta del Galatasaray ha fatto desistere la Juve

Il quotidiano La Repubblica parla questa mattina del mercato senza il botto e delle attese dei tifosi deluse. E si è soffermato su quelle dei tifosi di Milan e Juventus che non sono hanno visto arrivare nessuno degli obiettivi accostati alla società nell'ultimo periodo. Mateta o Kolo Muani per esempio. Ma anche Mauro Icardi. Perché la società bianconera un tentativo per strappare al Galatasarayl'ex capitano dell'Inter lo avrebbe fatto.