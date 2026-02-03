fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Repubblica – Icardi, una richiesta del Galatasaray ha fatto desistere la Juve

L'ex capitano nerazzurro è stato cercato dalla società bianconera che non è riuscita a prendere poi neanche Kolo Muani
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il quotidiano La Repubblica parla questa mattina del mercato senza il botto e delle attese dei tifosi deluse. E si è soffermato su quelle dei tifosi di Milan e Juventus che non sono hanno visto arrivare nessuno degli obiettivi accostati alla società nell'ultimo periodo. Mateta o Kolo Muani per esempio. Ma anche Mauro Icardi. Perché la società bianconera un tentativo per strappare al Galatasarayl'ex capitano dell'Inter lo avrebbe fatto.

E secondo il quotidiano alla fine la società bianconera avrebbe rinunciato per una richiesta precisa del club turco: se avessero lasciato partire l'attaccante, in caso di eliminazione dai play-off di CL - scrive il quotidiano - avrebbero voluto otto mln.

"Gli equilibri di alta classifica potranno spostarli Malen (preso dalla Roma) e Fullkrug (acquistato dal Milan) che portano un peso atletico che prima non c'era mentre l'Inter non si è mossa e non si è mosso neanche Frattesi, inseguito invano dalla Lazio", si legge nello stesso articolo.

